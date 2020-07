Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall auf der Willy-Brandt-Allee

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Gronau, Willy-Brandt-Alle Ecke Genscherallee; 01.07.2020 14:17 Uhr

Am Nachmittag befuhr eine Mercedesfahrerin die Willy-Brandt-Allee (B 9)in Fahrtrichtung Süden und kollidierten im Kreuzungsbereich mit der Genscherallee mit einem anderen PKW. Die Fahrerin des Mercedes war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst im Fahrzeug, wurde die Fahrerin von der Feuerwehr befreit und anschließend in eine Bonner Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des anderen beteiligten PKW blieb unverletzt. Während des Einsatzes war der Kreuzungsbereich und zwei von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Frank Frenser

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell