Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus

Bonn (ots)

Bonn-Plittersdorf, Kanalstraße; 30.06.2020 09:30 Uhr

Am Vormittag kollidierte in Bonn Plittersdorf ein PKW mit einem Linienbus der Linie 611 an der Kreuzung Kanalstraße und Turmstraße in Bonn-Plittersdorf. Beim Eintreffen der Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge schon eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst nahm drei Personen in Augenschein und transportierte letztlich die leichtverletzte Fahrerin des PKW in ein Bonner Krankenhaus. Von der Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr.

