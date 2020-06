Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer auf einer Baustelle

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Lengsdorf, Villemombler Straße; 26.06.2020 10:29 Uhr

Am Vormittag erreichten die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zahlreiche Anrufe über ein Feuer auf einer Baustelle in Bonn-Lengsdorf. Die Anrufer berichteten sowohl von einem ausgedehnten Dachstuhlbrand als auch von einem Kellerbrand an der gleichen Adresse, eine starke Rauchentwicklung wies den Einsatzkräften den Weg.

Vor Ort stellte sich heraus, dass im Außenbereich Isolierstoffe in Brand geraten waren. Durch das schnelle Eingreifen der Bauarbeiter, die Löschmaßnahmen eingeleitet hatten und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Ablöschen des Brandguts im Außenbereich, die Kühlung und Kontrolle der Fassade sowie die Entrauchung des Gebäudes.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, der Rettungswache 4 sowie der Löscheinheiten Lengsdorf und Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Rainer Franke

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell