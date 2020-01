Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand-Strandallee

Tote Person am Strand

Lübeck (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (05.01.) wurde gegen 08:30 Uhr eine leblose, männliche Person am Strand direkt an der Wasserkante liegend über Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei gemeldet. Neben dem Rettungsdienst wurden Beamte der Polizeistation Scharbeutz und später auch des Kriminaldauerdienstes aus Lübeck zu dem beschriebenen Strandabschnitt geschickt.

Bei der Person handelt es sich um einen 65-jährigen Mann aus Timmendorfer Strand. Es wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt. Ein Arzt stellte einen natürlichen Tod fest. Der Leichnam wurde von einem Bestatter abgeholt.

