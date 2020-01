Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Bad Schwartau

Feuer mit Gebäudeschaden

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Gegen 01.20 Uhr kam es in der Neujahrsnacht 2020 zu einem Feuer in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in der Lübecker Straße in Bad Schwartau.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau und des LKA zufolge ist das Feuer mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich des Innenhofes ausgebrochen und hat von dort auf das Gebäude und auf das Dach des Hauses übergegriffen.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt können sowohl eine technische Ursache als auch fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Die Schadenshöhe wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell