Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Falscher Alarm - Boot mit lebloser Person auf dem Rhein

Bonn (ots)

Bonn-Castell, Rheinstrom, 15.06.2020; 20:03 Uhr - Am frühen Montagabend wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn über ein im Rhein befindliches Boot auf Höhe der Nordbrücke informiert, dessen Besitzer nicht auf Ansprache reagiert. Aufgrund des konkreten Verdachtes, dass es sich um eine bewusstlose Person handeln könnte, wurde ein Großaufgebot von Polizei, Wasserschutzpolizei, DLRG, Feuerwehren aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der Stadt Bonn, Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach intensiver Suche wurde eine männliche Person gefunden, die mittels Schlauchboot, in Form eines Flamingos, den Rhein erfolgreich von rechts- nach linksrheinisch überquert hatte und glücklicherweise wohlauf war. In Rücksprache mit dem Meldenden konnte anhand der unverwechselbaren Form das vermeintlich in Notlage befindliche Boot eindeutig identifiziert werden. Es waren keine weiteren Maßnahmen durch die im Einsatz befindlichen Kräfte notwendig.

Die Stadt Bonn warnt aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit des Rheins und der Sogwirkung durch vorbeifahrende Schiffe eindringlich davor im Rhein zu schwimmen oder zu baden.

Näheres hierzu auch unter: https://www.bonn.de/themen-entdecken/sicherheit-ordnung/schwimmen-im-rhein.php

Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG aus Bonn & Rhein-Sieg, sowie des Führungsdienstes. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 20:40 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Sebastian Sedlacek

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell