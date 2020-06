Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall Bonner Talweg, Ecke Lessingstrasse

Bonn (ots)

Bonn Südstadt, Bonner Talweg, 15.06.2020; 16:48 Uhr - Am Montagnachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein Notruf über einen verunfallten Pkw mit einer eingeschlossenen Person auf dem Bonner Talweg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr war die Person bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde durch die Polizei und Passanten erstversorgt. Mit Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person übergeben und die medizinische Betreuung fortgesetzt. Nachdem klar wurde, dass keine Betriebsstoffe ausliefen, beschränkten sich die Tätigkeiten der Feuerwehr auf das Beseitigen der Glasscherben von der Fahrbahn, sowie das Versetzen des Fahrzeuges in die Nebenstraße. Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war der Einsatz gegen 17:15 Uhr beendet. Für die Dauer des Einsatzes musste der Bonner Talweg in beide Richtungen voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Sebastian Sedlacek

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell