Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugin

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Pkw auf dem Parkplatz des Real-Markts ein geparktes Fahrzeug streifte und dann wegfuhr. Als der Halter des beschädigten Pkw an ein Auto kam, informierte ihn die Zeugen über den Unfall und teilte ihm das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs mit. Die Polizei konnte dadurch den Unfallverursacher ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell