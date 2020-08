Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Gartenlaube - Getränke entwendet

Bad Pyrmont (ots)

In der Zeit vom 12.08.2020, 23:50 Uhr, bis zum 13.08.2020, 14:50 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück an der Straße "Auf der Schanze" und hebelten ein Fenster des dortigen Gartenhauses auf. In der Gartenlaube wurden sämtliche Schubladen durchwühlt, letztendlich wurden aber lediglich kleine Mengen alkoholfreie Kaltgetränke entwendet. Wer Hinweise zu Tätern oder Tatumständen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bad Pyrmont unter Telefonnummer 05281-94060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Telefon: 05281/94060

PHK Schiffling

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell