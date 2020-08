Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: 21-jähriger durch Tritt verletzt - Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung im rückwärtigen Bereich der Stadthalle Holzminden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 22.55 Uhr, hat sich das 21-jährige Opfer mit Bekannten am Tatort aufgehalten. Eine weitere jugendliche Person habe sich allein etwas abseits aufgehalten. Als der 21-jährige diesen ansprach, kam er auf ihn zu und griff ihn unvermittelt mit Tritten an. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Der Der 21-jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und musst im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Anschließend erstattet erschien er bei der Polizei. Der bisher unbekannte Täter soll ca. 15-16 Jahre alt sein, sowie mit Jeans, hellem T-Shirt und Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Er hat sich zur Tatzeit allein mit seinem Fahrrad auf dem Gelände der Stadthalle aufgehalten. Die Ermittlungen gegen den noch unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Der Hintergrund der Tat ist bisher unklar.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder bereits vor oder nach der Tatzeit Feststellungen getroffen haben sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-9580 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Holzminden

PHK'in Julia Scheidemann

Telefon: 05531/958-0

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell