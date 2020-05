Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alufelgen von Grundstück gestohlen

Warburg (ots)

Einen Satz Alufelgen der Marke Venezia haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag, 3. Mai, von einem Grundstück an der Straße "Am Mühlenberg" in Warburg-Bonenburg entwendet. Aufgrund von Hinweisen lässt sich die Tat auf den Zeitraum zwischen 4.30 bis 5.00 Uhr eingrenzen. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem grauen oder grünen Kombi-Fahrzeug. Das Auto fällt auf durch eine geklebte Heckscheibe und einen sehr lauten Auspuff. Hinweise an die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

