POL-HX: Erheblicher Sachschaden an Cafe im Brakeler Park

Ein Café in einem Waldstück an der Brunnenallee in Brakel war das Ziel unbekannter Einbrecher, die auf der Außenanlage erheblichen Sachschaden angerichtet haben. Der Tatzeitraum kann vom 2. Mai zum 3. Mai, gegen 8.50 Uhr eingegrenzt werden.

Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Café zu verschaffen, dies gelang jedoch nicht. Weiterhin haben die Unbekannten eine Jalousie zerstört. Einzelne Teile wurden in eine Lüftung oberhalb des Fensters geschoben, die Lüftungsabdeckung wurde abgerissen.

Außerdem wurde Mobiliar auf dem Terrassenbereich zerstört: Zwei Sonnenschirme wurden durch Feuer beschädigt. Einer der beiden wurde weiterhin aus der Halterung gebrochen und gegen ein Fenster des Cafés gestoßen, wodurch das Fenster beschädigt wurde. An zwei Tischen wurden die Tischbeine abgerissen und zwei Wasserhähne wurden demontiert. Ebenfalls wurde eine Fahne vom Mast gerissen und zerstört.

Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittler der Polizei Höxter hoffen auf Hinweise von Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen im Umfeld des Cafés gemacht haben. Hinweise bitte per Telefon an 05271/962-0. /nig

