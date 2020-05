Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger leistet Widerstand im ICE

Ludwigsburg (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntag (17.05.2020) gegen 02:45 Uhr Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten am Ludwigsburger Bahnhof geleistet, nachdem er sich zuvor geweigert hatte einen Zug zu verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte ein Zugbegleiter den 26-Jährigen während der Fahrt eines ICE zwischen Stuttgart und Ludwigsburg ohne gültigen Fahrschein fest. Da der polnische Staatsangehörige sich zudem offenbar aggressiv gegenüber dem Personal der Deutschen Bahn verhielt, sollte er beim Halt des Fernzuges in Ludwigsburg von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Dort angekommen weigerte der Mann sich jedoch vehement die Bahn zu verlassen, weshalb der Zugbegleiter über den Notruf die Landespolizei alarmierte. Als die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten ihn nach mehrfacher Zwangsandrohung aus dem Wagen verbringen wollten, wehrte er sich gegen die polizeiliche Maßnahme, wodurch ein Gerangel im Zug entstand. Letztlich konnte der Tatverdächtige unter weiteren Widerstandshandlungen auf den Bahnsteig verbracht, vorläufig festgenommen und der Bundespolizei übergeben werden. Bei dem Vorfall zog sich der Festgenommene eine Verletzung an der Nase zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

