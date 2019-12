POL-WOB: Wolfsburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislinger Straße 17.12.2019, 18:00 Uhr - 18.12.2019, 06:29 Uhr

In der Nacht zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.29 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Reislinger Straße, Höhe Kiebitzweg, in Wolfsburg.

Die unbekannten Täter zerstörten mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine erhebliche Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-4646215 in Verbindung zu setzen.

