Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger greift Frau auf Bahnsteig an

Heilbronn (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmorgen (14.05.2020) gegen 09:30 Uhr ohne erkennbaren Grund eine 38-jährige Frau auf einem Bahnsteig des Heilbronner Bahnhofs angegriffen und sie dadurch verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprang der Tatverdächtige die Frau offenbar von hinten an, soll sie hierbei umklammert und zu Boden gerissen haben. Zuvor sollen die Personen keinerlei Kontakt zueinander gehabt haben. Als die am Bahnsteig liegende Frau um Hilfe rief, kam ihr ein Zeuge sowie mehrere Bundespolizisten aus dem nahegelegenen Polizeirevier zur Hilfe und nahmen den 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen an den Händen und klagte über Schmerzen in beiden Beinen. Im Anschluss suchte sie selbstständig einen Arzt auf. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun gegen den im Landkreis Ludwigsburg wohnhaften Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell