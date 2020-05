Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: 37-Jähriger nach Kopftritt in Untersuchungshaft

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am frühen Montagmorgen (11.05.2020) gegen 04:40 Uhr im Bad Cannstatter Bahnhof wurde ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen zwei Gruppen aus insgesamt fünf Personen auf einem Bahnsteig des Bahnhofs aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 37-jährige Tatverdächtige auf einen 47 Jahre alten Kontrahenten eingeschlagen haben. Als dieser aufgrund eines Faustschlags zu Boden fiel, soll der 37-jährige Angreifer dem auf dem Bahnsteig liegenden zudem gegen dessen Hinterkopf getreten haben. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige sowie dessen zwei Begleiter flüchteten zwar unmittelbar nach der Tat zu Fuß in Richtung Stadtgebiet, wurden jedoch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung von Beamten der Landespolizei vorläufig festgenommen und der Bundespolizei übergeben. Durch den Vorfall trug der 47-jährige Geschädigte mehrere Hämatome und eine starke Schwellung am Hinterkopf davon. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Zwei der drei vorläufig festgenommenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 37-jährigen rumänischen Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart beim zuständigen Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl, welcher am heutigen Dienstag von einem zuständigen Richter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Bundespolizisten verbrachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Für die laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden Zeugen der Handlung gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell