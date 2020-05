Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte werfen Baustellenabsperrung und Holzlatten auf Bahnstrecke

Lorch (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Waldhausen und Plüderhausen ist es am Samstagfrüh (09.05.2020) gegen 06:00 Uhr aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu einem Unfall mit einem Regionalzug gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr diverse Materialien einer Brückenbaustelle auf die darunter verlaufende Bahnstrecke. Unter den Gegenständen befanden sich zum Teil sechs Meter lange Holzlatten, Baustellenabsperrungen sowie deren massive Betonfüße. Als gegen 06:00 Uhr ein Regionalzug Richtung Stuttgart den Bereich passierte, konnte der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste eine auf den Gleisen liegende Holzlatte, welche durch den Aufprall aus dem Gleisbereich geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für die darauffolgenden Aufräumarbeiten und die Spurensicherung der alarmierten Bundespolizei musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. Am betroffenen Zug entstand nach derzeitigem Kenntnisstand zwar kein Sachschaden, für weitere Untersuchungen musste die Regionalbahn jedoch in eine Werkstatt überführt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die zum Tatzeitraum im Bereich der Brücke Auffälligkeiten festgestellt haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

