Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Widerstand ausgenüchtert

Stuttgart (ots)

Eine 30-Jährige hat am gestrigen Dienstagabend (05.05.2020) gegen 21:45 Uhr Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof geleistet. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn hatten die afghanische Staatsangehörige zuvor in einem stark alkoholisierten und offenbar orientierungslosen Zustand auf dem Querbahnsteig angetroffen. Die zudem renitente und polizeibekannte Dame wurde anschließend durch eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Polizeirevier widersetzte sie sich allerdings der Maßnahme, versuchte die Beamten zu treten und deutete Bissversuche in Richtung der Einsatzkräfte an. Alle Beteiligten verblieben trotz des Vorfalls unverletzt. Die mit etwa 2 Promille alkoholisierte Frau musste letztlich die Nacht zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle verbringen. Sie muss zudem mit einer Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

