Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in S-Bahn

Höfingen/Korntal (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Montagabend (04.05.2020) gegen 19:50 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Höfingen und Weilimdorf gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich ein bislang unbekannter Mann nach Einstieg am Bahnhof Leonberg in den Bereich der Fahrradabstellplätze der S-Bahn. Eine Reisende konnte kurz darauf beobachten, wie der Unbekannte in der Folge mutmaßlich an seinem Glied manipulierte. Die junge Dame erschien kurz darauf zur Anzeigenerstattung auf dem Bundespolizeirevier am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 50 Jahre alt, circa 170 bis 175cm groß sowie mit schwarzen Haaren und Brille beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine blaue Sportjacke, eine schwarze Jogginghose sowie weiße Sportschuhe der Marke Nike getragen haben. Zudem führte er einen schwarz-neongelben Rucksack mit sich. Da die Fahrgäste am Bahnhof Korntal in einen Ersatzzug umsteigen mussten, wird derzeit davon ausgegangen, dass auch der unbekannte Täter dort die S-Bahn verlassen hat. Insbesondere die Videosequenzen der S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

