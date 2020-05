Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei Unbekannte greifen Fahrgast an

Stuttgart (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (02.04.2020) gegen 17:50 Uhr einen Reisenden am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Feuersee mit Faustschlägen angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der 27 Jahre alte Geschädigte zuvor eine S-Bahn der Linie S3 von Bad Cannstatt nach Stuttgart-Feuersee. Als er sich beim dortigen Halt des Zuges auf den Bahnsteig begab, stiegen kurz nach ihm drei Unbekannte aus demselben Wagen der S-Bahn, die ihn offenbar unvermittelt angriffen und mit Pfefferspray besprühten. Anschließend schlugen die mutmaßlichen Täter gemeinschaftlich mit den Fäusten auf den Reisenden ein, bevor sie zu Fuß aus dem S-Bahnhaltepunkt flüchteten. Nach der Tat wandte sich der 27-Jährige an Mitarbeiter der DB Sicherheit, die letztlich die Bundespolizei informierten. Alarmierte Rettungskräfte konnten die Augenreizungen des Mannes vor Ort behandeln. Bei dem bislang unbekannten Trio soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Zur Tatzeit waren sie komplett in Schwarz bekleidet und trugen während der Tathandlung schwarze Gesichtsvermummung. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

