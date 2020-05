Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinschaftlich auf Jugendlichen eingeschlagen

Stuttgart (ots)

Ein 16-Jähriger und sein bislang unbekannter Begleiter haben am Donnerstagabend (14.05.2020) gegen 20:40 Uhr gemeinschaftlich auf einen ebenfalls 16-Jährigen am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Feuersee eingeschlagen und ihn dadurch verletzt. Wohl aufgrund von Streitigkeiten um die Partnerin des Geschädigten waren die sich wohl bekannten jungen Männer zunächst in verbale Streitigkeiten geraten. Im weiteren Verlauf schlug und trat der 16-Jährige offenbar zusammen mit seinem unbekannten Begleiter auf den Jugendlichen ein. Kurz nach der Tat flüchteten sie zu Fuß vom Bahnsteig und konnten trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der junge Mann erlitt durch den Angriff mehrere Hämatome im Gesicht und eine Platzwunde an der Augenbraue. Von der Erziehungsberechtigten wurde er im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

