POL-OH: Sachbeschädigung

Pkw zerkratzt

Lauterbach / Ulrichstein - In der Zeit von Samstag (02.11.), 17.00 Uhr bis Sonntag (03.11.), 03.30 Uhr, hatte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Mercedes Vivano auf dem Parkplatz der Stadthalle in Ulrichstein abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses von der hinteren linken Fahrzeugseite über die Motorhaube bis zur rechten hinteren Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

