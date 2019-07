Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfluchten - Promille- und Drogenunfälle - Autoaufbrüche - Palmen- und Motorraddiebe - An Roller und Außenspiegel vergriffen - Dieb erwischt - in Kleingarten eingestiegen -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Parkplatzrempler am Edeka -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Straße "Hohleichenrain" bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Freitagnachmittag (12.07.2019), zwischen 14.50 Uhr und 16.30 Uhr stand auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes ein schwarzer Golf 7. Beim Ein- oder Ausparken prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen die Türen auf der Beifahrerseite des VW und machte sich aus dem Staub. Der Besitzer bleibt auf dem rund 2.000 Euro teuren Schaden sitzen, sollte der flüchtige Crashpilot nicht ermittelt wird. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal-Ewersbach: Geparkten Twingo touchiert und geflohen -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein unbekannter nach einem Parkplatzrempler an einem schwarzen Renault Twingo zurückließ. Der Franzose parkte zwischen dem 11.07.2019, gegen 20.00 Uhr und dem 12.07.2019, gegen 07.40 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 84. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Flüchtige mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Twingo. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Während Spaziergang bestohlen -

Am Ende der Rolfesstraße schlugen Unbekannte die Scheibe eines dort geparkten Mitsubishi ein. Am Sonntagabend (14.07.2019) stellte die Besitzerin gegen 19.00 Uhr ihren schwarzen Colt dort ab und ging mit Ihrem Hund im Wald spazieren. Als sie zurückkehrte entdeckte sie die eingeschlagene Scheibe. Aus dem Wagen fehlen zwei Handtaschen. Was genau den Dieben in die Hände fiel, kann momentan noch nicht gesagt werden. Auf ihrem Spaziergang kam der Frau ein Mann entgegen. Inwieweit er im Zusammenhang mit dem Aufbruch steht, kann nicht gesagt werden. Eine genaue Beschreibung des Unbekannten ist ihr nicht möglich. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Autoaufbrecher in der Uferstraße -

Auf Wertsachen aus einem schwarzen Seat hatten es Diebe in der Uferstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 14.07.2019 (Sonntag), gegen 21.00 Uhr bis zum 15.07.2019 (Montag), gegen 05.15 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich vom Fahrersitz eine Tasche samt Geldbörse und Schlüsselbund. Eine neue Scheibe wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Octavia aufgebrochen -

Gleich zweimal wollten Autoaufbrecher bei dem Besitzer eins schwarzen Skoda Octavia Kasse machen. Zunächst schleuderten sie einen Stein gegen eine Scheibe des in der Straße "Hinterthal" geparkten Pkw, entriegelten die Beifahrertür und ließen eine Geldbörse mit Bargeld, Personaldokumenten und Bankkarten mitgehen. Anschließend fälschten die Täter einen Überweisungsträger und warfen diesen in den Briefkasten einer Herborner Bank. Offensichtlich wollten sie 950 Euro vom Konto des Opfers überweisen lassen. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter kam dies komisch vor, er stoppte die Überweisung und informierte den Skodabesitzer. Die Einbruchschäden an dem Octavia summieren sich auf rund 150 Euro. Der Wert der Beute aus dem Wagen liegt bei etwa 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Aufbrecher im Zeitraum vom 11.07.2019 (Donnerstag), gegen 16.00 Uhr bis zum 12.08.2019 (Freitag), gegen 13.00 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: An Passattür gehebelt -

In der Konrad-Adenauer-Straße versuchten Unbekannte einen schwarzen Passat aufzubrechen. Der VW parkte zwischen dem 10.07.2019, gegen 22.00 Uhr und dem 12.07.2019, gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 10. Vergeblich versuchten die Täter die hintere Fondtür auf der Beifahrerseite aufzuhebeln. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise auf die Täter nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Merkenbach: Mit Alkohol und Drogen unterwegs -

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich ein 20-jähriger Autofahrer verantworten müssen. Eine Herborner Streife stoppten den Seatfahrer und ordnete eine Blutentnahmen an. Am frühen Sonntagmorgen (14.07.2019), gegen 03.10 Uhr fiel der Herborner in der Weilburger Straße auf. Sofort bemerkten die Polizisten, dass er unter Alkoholeinfluss stand und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,26 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Es folgte eine Blutentnahme auf der Herborner Wache. Außerdem stellten die Ordnungshühter seinen Führerschein sicher.

Sinn-Fleisbach: Unbekannte lassen Palmen mitgehen -

In der Nacht von Freitag (12.07.2019) auf Samstag (13.07.2019) schlugen Diebe in einem Garten in der Ringstraße zu. Zwischen 20.00 Uhr und 09.30 Uhr betraten die Unbekannten das Grundstück und griffen sich zwei etwa 1,20 Meter hohe Palmen im Gesamtwert von ca. 150 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Pflanzen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 4750 entgegen.

Breitscheid: Crossmaschine gestohlen -

Von dem Gelände einer Baumschule in der Nähe des Breitscheider Flugplatzes ließen Diebe eine schwarz-rote Crossmaschine mitgehen. Das Bike der Marke "Honda" hat keine Zulassung und stand in einem Gewächshaus der Baumschule. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Maschine im Zeitraum vom 05.07.2019 bis zum 12.07.2019 aus dem Gewächshaus gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang an der Baumschule in Breitscheid beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der rund 2.700 Euro teuren Maschine machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Aßlar: Kawasaki geklaut -

In der Schulstraße ließen Diebe eine rund 6.000 Euro teure Kawasaki mitgehen. Zwischen Mittwoch (03.07.2019), gegen 10.00 Uhr und Freitag (12.07.2019), gegen 09.00 Uhr knackten die Diebe das Lenkerschloss der schwarz-grünen Maschine vom Typ "ER650E", schlossen den Motor kurz und machte sich auf und davon. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Roller ist Ersatzteillager -

In der Verlängerung Bahnhofstraße, im Bereich der Bahnüberführung in Richtung Berghausen, machten sich Diebe an einem roten Peugeot-Roller zu schaffen. Sie montierten den Luftfilter und die Hupe ab. Anschließend traten sie gegen den Auspuff, der dadurch beschädigt wurde. Die gestohlenen Fahrzeugteile haben einen Wert von ca. 200 Euro. Für den Austausch des Auspuffs werden weitere 100 Euro fällig. Zeugen, die die Täter zwischen dem 07.07.2019 und dem vergangenen Freitag (12.07.2019) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Außenspiegel beschädigt -

Zwischen Sonntag (07.07.2019) und Freitag (12.07.2019) schlugen oder traten Unbekannte gegen einen Außenspiegel eines Mazda. Der rote "6" parkte in der Magdalenenhäuser Weg gegenüber der Hausnummer 15. Die Reparatur des Schadens wird mindestens 150 Euro kosten. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Dieb erwischt -

Einer aufmerksamen Anwohnerin verdankt die Wetzlarer Polizei die Festnahme eines Diebes. Die Zeugin informierte am Freitagabend (12.07.2019) die Wetzlarer Ordnungshüter. Sie hatte beobachtet, wie der Mann sich einem Fahrrad zu schaffen machte. Er montierte von dem an einem Fahrradständer festgeschlossenen Rad die vordere und hintere Felge ab und wollte sie offensichtlich vor Ort an sein Fahrrad montieren. Noch bevor er das Weite suchen konnte, stoppte ihn eine Streife wenige Meter vom Tatort entfernt. Neben entsprechendem Werkzeug, stellten die Polizisten bei ihm eine geringe Menge an Amphetamin sicher. Zudem brachte die Überprüfung der Rahmennummer seines Bikes zutage, dass dies aus einem Diebstahl stammte. Neben dem versuchten Diebstahl von Fahrzeugteilen wird sich der in Aßlar lebende 25-Jährige wegen des Verdachts der Hehlerei sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Wetzlar-Niedergirmes: In Kleingartenanlage eingestiegen -

Am Wochenende suchten Diebe die Kleingartenanlage in der Gabelsberger Straße auf. Sie knackten das Schloss zum Garten und griffen sich aus einer Hütte einen Rasenmäher der Marke "Einhell". Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (12.07.2019) und Samstagnachmittag (13.07.2019) dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei den Ermittlern der Polizei Wetzlar zu melden.

Lahn-Dill-Kreis: Alkoholunfälle

Leun: Mit A3 in den Straßengraben -

Am Freitagabend (12.07.2019) steuerte eine 32-Jährige ihren Audi in den Straßengraben. Die Braunfelserin war gegen 22.00 Uhr auf der Landstraße von Solms in Richtung Leun unterwegs. In einem Kurvenverlauf geriet sie von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Ihr Alkoholtest brachte es auf 2,05 Promille. Die Schäden an ihrem Audi beziffert die Polizei auf rund 3.500 Euro. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins.

Solms-Niederbiel: Alkohol führt zu fatalem Fahrfehler -

Ein Frontalcrash auf der Landstraße zwischen Niederbiel und Burgsolms hatte am frühen Sonntagmorgen (14.07.2019) eine Schwerverletzte sowie zwei Leichtverletzte zur Folge. Gegen 05.40 Uhr krachten dort zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 20-jährige Fahrerin eines Peugeot 107 komplett auf der Gegenfahrspur fuhr. Die ihr dort entgegenkommende 20-jährige Lenkerin einer A-Klasse konnte nicht mehr ausweichen und die Fahrzeuge krachten ineinander. Beide in Solms lebenden Unfallbeteiligte sowie eine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin im Benz klagten an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust und im Nacken und wurden im Wetzlarer Krankenhaus weiter behandelt. Die Unfallfahrerin räumte ein, Alkohol getrunken zu haben. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten ihren Führerschein sicher. Der Peugeot und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf ca. 20.000 Euro.

Braunfels: Betrunken mit Bike gestürzt -

Ebenfalls Alkohol war bei einem folgenreichen Unfall zwischen Laufdorf und Bonbaden im Spiel. Am Sonntagmorgen (14.07.2019), gegen 09.35 Uhr steuerte der Lenker einer Suzuki gegen einen am Straßenrand stehenden Mast eines Verkehrsschildes und kam zu Fall. Der 19-jährige Biker aus dem Schöffengrund kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Uni Klinik Gießen. Bei seinem 20-jährigen Sozius aus Braunfels wurden eine Lungenquetschung sowie verschiedene Brüche diagnostiziert, für ihn ging es zu weiteren Behandlungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Wetzlar: Betrunken geparkten Passat gedotzt -

Wegen Straßenverkehrsgefährdung wird sich die Fahrerin eines Opels verantworten müssen, nachdem sie in der Volpertshäuser Straße betrunken einen geparkten Pkw sowie einen Baum gerammt hatte. Am Samstagmorgen (13.07.2019), gegen 00.55 Uhr war die 23-Jährige mit ihrem Corsa in Richtung Krankenhaus unterwegs. Sie touchierte einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Passat sowie einen Baum und kam quer zur Volpertshäuser Straße zum Stehen. Die Wetzlarerin blieb unverletzt. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,24 Promille an. Ein Arzt nahm ihr auf der Wetzlarer Wache Blut ab. Zudem stellten die Ordnungshüter ihren Führerschein sicher. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei zirka 2.600 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell