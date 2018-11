POL-D: Lichtenbroich und Stadtmitte: Mutmaßlicher "Dreifachräuber" festgenommen

Düsseldorf (ots) - Lichtenbroich und Stadtmitte: Mutmaßlicher "Dreifachräuber" festgenommen

Dienstag/Mittwoch, 13./14. November 2018, 17 Uhr und 0.10 Uhr

Ein 28 Jahre alter Düsseldorfer steht im Verdacht innerhalb von wenigen Stunden gleich drei Raubdelikte in Lichtenbroich und Stadtmitte begangen zu haben. Nach seiner letzten Tat konnte er nach einem Hinweis eines Taxifahrers von Beamten der Polizeiinspektion Mitte festgenommen werden.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zu einem Raub in einem Kiosk an der Graf-Adolf-Straße gerufen. Wie sich herausstellte, hatte der Täter dem 23-jährigen Kioskbesitzer mit einer Waffe, die in seinem Hosenbund steckte, gedroht und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Nachdem er sich das Geld aus der Kasse genommen hatte, verließ er den Kiosk. Er stieg in ein Taxi ein und verließ damit den Tatort. Ein weiterer Taxifahrer hatte die Situation erkannt und nahm die Verfolgung mit seiner Droschke auf. Die alarmierten Beamten konnten so den Mann nur wenig später auf der Mintropstraße festnehmen.

Auch für eine räuberische Erpressung, wenige Minuten vor dem Kiosküberfall, könnte der Festgenommene verantwortlich sein. Hier hatte der Täter auf der Graf-Adolf-Straße einen 38-jährigen Passanten aufgefordert, ihm die Geldbörse auszuhändigen. Er hatte gedroht, eine Schusswaffe dabei zu haben. Der 38-Jährige setzte sich jedoch heftig zur Wehr, sodass der Täter ohne Beute flüchtete.

Der Festgenommene ist Drogenkonsument und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Er lebt seit einiger Zeit auf der Straße. Bei der sichergestellten Waffe handelt es sich um eine Spielzeugpistole. Aufgrund der bisherigen ersten Angaben der Zeugen, der sichergestellten Gegenstände, der Vorgehensweise sowie dem Hinweis eines Polizeibeamten hat der 28-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen weiteren Raub am Dienstagnachmittag am Flughafen begangen.

Gegen 17 Uhr hielt sich der mutmaßliche Tatverdächtige im Flughafenterminal auf und hatte offensichtlich dort in der Ankunftsebene vor einem Restaurant/Café zunächst geschlafen. Wenig später ging er auf den 19-jährigen Mitarbeiter des Restaurants zu und schaute sich zunächst mehrfach um. Sodann forderte er mit den Worten:" Kasse öffnen, ich habe eine Waffe!" Zeitgleich zog er sein T-Shirt hoch und deutete auf eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte. Der Angestellte öffnete daraufhin die Kassenlade und der Täter griff sich mehrere hundert Euro. Danach lief er aus dem Gebäude. Eine Fahndung nach dem Räuber war zunächst ohne Erfolg verlaufen.

Die Spezialisten des Raubdezernates haben die weiteren Ermittlungen übernommen und vernehmen den Mann zurzeit. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell