POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin suchte am 05.05.20 gegen 18:00 Uhr eine Tankstelle in der Heßheimer Straße auf, um dort alkoholische Getränke zu kaufen. Der Kassiererin fiel dabei der torkelnde Gang auf, weshalb sie hiesige Dienststelle verständigte. Die Fahrzeugführerin fuhr währenddessen jedoch mit ihrem Fahrzeug davon. An der Wohnanschrift konnte die Fahrerin schließlich angetroffen werden. Sie wies einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

