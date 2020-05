Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kinder werfen Gegenstände aus Dachfenster und beschädigen dadurch Pkw (48/0405)

Speyer (ots)

04.05.2020, 17:00 Uhr

Aus unbekanntem Grund warfen eine 8- und eine 6-Jährige am Montag gegen 17 Uhr in der Windthorststraße aus einem Dachfenster im 5. Stock Kaffeetassen, Spraydosen und andere Gegenstände. Hierdurch wurden zwei Pkw, die unterhalb des Fensters geparkt waren, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Die Polizei konnte die beiden "Übeltäter" vor Ort schnell ermitteln. Sie befanden sich gemeinsam mit der Mutter der 8-Jährigen noch in der Wohnung, aus welcher die Gegenstände geworfen wurden. Die vom Erscheinen der Polizei verwunderte Erziehungsberechtigte hatte nach eigenen Angaben vom Treiben der Kinder nichts mitbekommen, da sie sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung aufgehalten hat. Sie beseitigte zusammen mit der Mutter des 6-jährigen Nachbarkindes die Trümmer von der Straße. Durch die Polizei wurde ein Personalienaustausch zwischen den Müttern und den Fahrzeughaltern der beschädigten Pkw veranlasst.

