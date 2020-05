Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 91-Jährige beim Einkauf bestohlen (49/0405)

Speyer (ots)

04.05.2020, 16:20 Uhr

Eine 91-Jährige Speyererin wurde während ihres Wocheneinkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Auestraße am Montagnachmittag Opfer eines Diebstahls. Als tatverdächtig gilt ein ca. 40-Jähriger,180 cm großer Mann in Begleitung eines ca. 12 Jahre alten Kindes. Dieser hatte die Seniorin im Markt in ein Gespräch verwickelt. Nachdem sich die Wege wieder trennten, stellte die 91-Jährige das Fehlen ihres schwarzen Einkaufsbeutels fest, der an ihrem Rollator befestigt war. In diesem befanden sich ca. 50EUR Bargeld und Schlüssel. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den tatverdächtigen Personen geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Zudem ergeht der allgemeine Hinweis, Wertgegenstände, Taschen oder ähnliches während des Einkaufs niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Seinen Sie misstrauisch und aufmerksam, wenn Sie von Unbekannten in ein scheinbar unverfängliches Gespräch verwickelt werden und weißen Sie diese nicht nur in Zeiten von Corona auf die Einhaltung eines gebührlichen Abstandes hin.

