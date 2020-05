Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Verletzte Eule "in polizeilichen Gewahrsam genommen" (04/0405)

Hanhofen (ots)

04.05.2020, 04:40 Uhr

Beamte der Polizei stellten in den frühen Morgenstunden des Montags eine augenscheinlich verletzte Eule neben der B39 in Höhe Hanhofen fest. Da eine sofortige Abholung des Nachtvogels durch die Tierrettung nicht möglich war, wurde die Eule durch eine Polizeistreife in einem Karton zur Feuerwehr Speyer verbracht, die über eine Unterbringungsmöglichkeit für die vorübergehende Aufnahme der Eule verfügten. Von dort aus erfolgte am Morgen die Verlegung des verletzten Tieres in die Greifvogelstation Haßloch.

