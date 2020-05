Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht (Pkw/Motorrad) -

Frankenthal (ots)

Am 04.05.20, um 18:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Nordring / Westring / Carl-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-/ und einem Motorradfahrer. Der 48-jährige Pkw-Fahrer stand an o.g. Kreuzung in Fahrtrichtung Nordbrücke. Währenddessen näherte sich ihm von hinten ein Motorradfahrer, welcher nach rechts in den Westring abbiegen wollte. Hierbei stieß der Motorradfahrer an den hinteren/rechten Kotflügel des Pkw-Fahrer und entfernte sich anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit, unerlaubt über den Westring, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Form eines Kratzers, in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

