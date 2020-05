Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Einbruchsdiebstahl in Karl-Wendel-Grundschule und KiTa Lambiland -

Lambsheim (ots)

In der Nacht vom 03.05.20, auf den 04.05.20, zwischen 17:30 Uhr und 06:10 Uhr, kam es jeweils zu einem Einbruchsdiebstahl in die Karl-Wendel-Schule, sowie in die angrenzende Kindertageseinrichtung "Lambiland".

Unbekannte(r) Täter verschaffte(n) sich in der Grundschule über eine Notausgangstür Zugang zu dem Objekt und durchsuchten hier mehrere Räumlichkeiten. Als Diebesgut wurde technisches Equipment im Gesamtwert von ca. 5000 EUR entwendet. Bei der Kindertagesstätte wurde ein Fenster des Untergeschosses eingeschlagen und sich hierüber Zutritt verschafft. In zwei Aufenthaltsräumen wurden mehrere Schränke durchwühlt und Diebesgut in Höhe von ca. 450 EUR entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de

