Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Räuberischer Diebstahl: Täter flieht mit Beute

Unna (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstagmorgen (28.01.2020) in Unna ist ein bislang unbekannter Täter samt Beute geflüchtet.

Gegen 10.30 Uhr stand der Mann vor dem Kosmetikregal eines Reformhauses an der Hertingerstraße. Eine Mitarbeiterin wurde auf den Mann aufmerksam, als er sich mehrere Produkte ansah, diese teilweise aus dem Regal herausnahm, mit dem Handy fotografierte und zurückstellte. Immer wieder öffnete er eine Tasche, die er mit sich führte. Letztendlich stellte eine weitere Mitarbeiterin ihn zur Rede, als sie bemerkte, dass Kosmetikprodukte aus dem Regal fehlten. Der Mann wurde plötzlich hektisch und ging in Richtung Ausgang. Dort versperrte ihm eine Mitarbeiterin den Weg. Sie versuchte, ihn festzuhalten. Der Mann riss sich allerdings los und verließ das Geschäft. Eine Mitarbeiterin folgte ihm und nahm ihm die Tasche weg, mit der sie zurück in den Laden ging. Daraufhin verdrehte der Mann der Angestellten den Arm, ergriff die Tasche, in der sich mehrere gestohlene Kosmetika befanden, und flüchtete in Richtung "Urlaubsguru". Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Zeugen beschrieben den Täter wie folgt:

- Ca. 30-35 Jahre - Ca. 180 cm - Korpulente Statur - Kurze, blonde Haare - Schwarze Steppjacke mit aufgesetzter Kapuze - Weiße Mütze - Türkisfarbener Pullover - Jeanshose - Osteuropäischer Akzent

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02307-921 3120 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell