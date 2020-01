Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zigarettenautomat aufgebrochen: Bargeld entwendet

Bergkamen (ots)

In der Straße Friedrich-Ebert-Platz in Bergkamen ist ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Am Dienstagmorgen (28.01.2020) gegen 07.00 Uhr fiel einem Techniker die Beschädigung an dem Gerät, das auf Höhe eines Sportlertreffs steht, auf. Er verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort hat sich herausgestellt, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag entwendet wurde. Wann der Zigarettenautomat aufgebrochen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

