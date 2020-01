Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf: zwei Verletzte

Kamen (ots)

Weil ein 36-jähriger Bönener am Montag (27.01.2020) gegen 15.35 Uhr in einen Sekundenschlaf geraten ist, ist er mit seinem Seat Ibiza auf der Unnaer Straße in Kamen von der Fahrbahn abgekommen, in den Gegenverkehr gesteuert und mit dem an einer Ampel stehenden Toyota Yaris einer 51-jährigen Welverin zusammengestoßen. Ein Beifahrer des Seats und ein Beifahrer des Toyotas wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt - beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen den 36-jährigen Bönener wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Polizei stellte seinen Führerschein erst mal sicher. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 22.000 Euro.

