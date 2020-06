Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug wurde zurückgelassen

Bergkamen (ots)

Am 06.06.2020 (Sa.), gegen 02:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Gedächtnisstraße/Schulstraße in Bergkamen zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit dem Pkw die Schulstraße in westlicher Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Gedächtnisstraße kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Straßenlaterne. Das Fahrzeug blieb im Kreisverkehr stehen und die unbekannte Person entfernte sich ohne das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. An der Laterne und am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220 oder 02303 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell