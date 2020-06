Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfallflucht - Mauer beschädigt und ohne Führerschein

Bergkamen (ots)

Am 06.06.2020 (Fr.), gegen 00:30 Uhr, kam es in Bergkamen in der Straße "Am Bammerbach" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit einem Pkw in Bergkamen die Straße "Am Bammerbach". In Höhe der Hausnummer 1 kam die Person aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen eine einbetonierte Mauer. Anschließend entfernte sich die Person mit dem Pkw. Mauerteile und Fahrzeugteile verteilten sich auf der Straße. Durch aufmerksame Zeugen wurde ein unfallbeschädigtes Fahrzeug mit einem 23-jährigen Mann aus Bergkamen als Fahrer an der Kreuzung Schulstraße/Häupenweg zum Anhalten bewegt. Die Beschädigungen am Fahrzeug passten zur Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100 EUR.

