Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugen gesucht - Einbruch in Supermarkt - Täter haben es auf Tabakwaren abgesehen

Holzminden (ots)

Bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Holzminden wurde in der vergangenen Nacht diverse Tabakwaren entwendet. Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 20.30 Uhr bis 05.40 Uhr Zugang in den Verkaufsraum durch eine Beschädigung an einer Seitenscheibe. Die gesamte Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Am Tatort wurde durch den Kriminalermittlungsdienst der Polizei Holzminden eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die verdächtige Personen/Fahrzeuge/ Wahrnehmungen in der Nacht festgestellt haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580 in Verbindung zu setzten.

