Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Hochwertiger Pkw gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Bruchsal einen roten Range Rover gestohlen. Der Pkw war vor einem Anwesen in der Weiherbergstraße geparkt. Das mit Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug hat einen Wert von ca. 60.000 Euro. Aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei dürfte sich der Pkw gegen 03.30 Uhr noch in Bruchsal befunden haben. Personen, denen der rote Range Rover mit auffallenden schwarzen Felgen in Bruchsal aufgefallen war, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

