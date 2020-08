POL-ESW: Pressemeldung 27.08.2020

Polizei Eschwege

Unwetter; aus polizeilicher Sicht keine größeren Auswirkungen im Werra-Meißner-Kreis

Die polizeilichen Meldungen hinsichtlich der Unwetterlage am gestrigen Tag blieben überschaubar. Offenbar kam es im Verlauf des Mittwochs zu keinen größeren, nennenswerten Schäden oder Behinderungen. Vereinzelt wurde die Polizei über umgestürzte Bäume in Kenntnis gesetzt u.a. auf der Bundesstraße B 80 zwischen Gertenbach und Hedemünden und auf der Landestraße L 3241 zwischen Vockerode und Meißnerplateau und im weiteren Verlauf der L 3241 zwischen Hausen und Velmeden. Die Behinderungen waren aber allesamt geringfügig und konnten schnell wieder behoben werden, so dass keine weiteren Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr entstanden.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochnachmittag 14.45 Uhr einen weißen Pkw Opel mittels blauer Sprühfarbe verunstaltet und dadurch beschädigt. Die Täter brachten u.a. das Wort "Schwein" auf eine Fahrzeugseite auf. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Kirchgasse von Waldkappel geparkt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall (1)

Mittwochmorgen erfasste ein 53-jähriger Autofahrer aus Meißner ein Reh auf der Kreisstraße K 34 zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen. Das Tier überquerte um kurz nach 06.00 Uhr die Fahrbahn, wurde dann von dem Auto des Mannes erfasst und verschwand danach in der angrenzenden Feldgemarkung. Am Auto des 53-Jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Wildunfall (2)

Am Mittwochabend kollidierte gegen 22.20 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Meißner mit einem Reh, als sie mit ihrem Auto auf der Landesstraße L 3241 zwischen Vockerode und dem Naturpark Hoher Meißner unterwegs war. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von 700 Euro, über den Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl in Cantus-Bahn; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend wurde eine 31-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf in der Cantusbahn von Kassel nach Bad Sooden-Allendorf Opfer eines Diebstahls. Kurz vor 23.30 Uhr, als der Zug am Bahnhof von Neu-Eichenberg eintraf, bemerkte die Frau, wie ein junger Mann in ihre Nähe kam und dann unvermittelt in ihre Umhängetasche griff und die Geldbörse der Frau herauszog. Anschließend verließ der Täter den Zug und flüchtete. Der Beschreibung der Geschädigten nach, soll der männliche Täter ca. 17-18 Jahre alt und 150-160 cm groß und von schmaler Statur sein. Der junge Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Baseballkappe evtl. der Marke adidas. Dem äußeren Erscheinungsbild nach soll es sich möglicherweise um einen Südländer, eventuell Tunesier, handeln. In der weiß/rosa Geldbörse der Frau befanden sich 350 Euro sowie eine Krankenkassenkarte und diverse Ausweisdokumente. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen oder die Bundespolizei in Kassel.

