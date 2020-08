POL-ESW: 60-jähriger Autofahrer nach Unfall unter Drogeneinfluss und anschließender Flucht festgenommen

Polizei Eschwege

Die Polizei in Eschwege hat am Dienstagabend einen 60-jährigen Autofahrer festgenommen, der auf der Autobahn A 44, etwa 1,5 Kilometer vor dem Ausbauende Abfahrt Waldkappel/Bischhausen einen Verkehrsunfall verursacht hat und dann geflüchtet ist. Die Beamten der Polizei Eschwege konnten den Fahrer schließlich in der Ortslage von Oetmannshausen festnehmen. Wie sich später herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Kurz nach 23.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen stark beschädigten, verunfallten Pkw, der offenbar von der Fahrbahn abgekommen war und jetzt auf dem Standstreifen auf der A 44 stehen würde. Während die Beamten der zuständigen Autobahnpolizei in Baunatal sich auf den Weg zur Unfallstelle machten, teilte der Verkehrsteilnehmer mit, dass sich das verunfallte Fahrzeug trotz erheblicher Beschädigungen wieder in Bewegung setze und nun Richtung Bischhausen davonfahre.

Der Verkehrsteilnehmer nahm daraufhin die Verfolgung des verunfallten Pkw`s auf, der dann in starken Schlangenlinien weiter bis nach Bischhausen fuhr. In der Ortslage von Bischhausen gab der Unfallfahrer dann offenbar Vollgas, verlor während der Fahrt sogar noch einen Reifen und setzte seine Flucht dann aber dennoch in Richtung Oetmannshausen fort.

Bei Oetmannshausen kam der Unfallfahrer dann erneut mit dem Auto von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und landete schließlich im Graben.

Die Beamten der zwischenzeitlich zur Unterstützung angeforderten Polizei in Eschwege konnten den Fahrer, der von seinem im Graben befindlichen Auto dann zu Fuß weiter flüchten wollte, schließlich um kurz nach 23.30 Uhr festnehmen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der 60-Jährige Autofahrer, der aus Eisenach stammt, zur Unfallzeit offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zwei entsprechende Drogenvortests bei dem Fahrer ergaben, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert haben muss.

Die Beamten veranlassten bei dem Tatverdächtigen daraufhin eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Der Wagen des Mannes, bei dem vermutlich Totalschaden vorliegt, musste zudem abgeschleppt werden.

Der 60-jährige Tatverdächtige, der durch den Vorfall offenbar keine größeren Verletzungen davongetragen hat, muss sich nun u.a. wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Verkehrsunfallflucht verantworten.

