Polizei Eschwege

POL-ESW: 42- jähriger Mann wird von Familienangehörigen zusammengeschlagen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Montagabend ist in Wehretal-Reichensachsen ein 42-jähriger Mann von drei anderen Männern zusammengeschlagen worden und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt worden.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, handelt es sich bei den Tatverdächtigen um den 48-jährigen Bruder und zwei Neffen (26 u. 28 Jahre alt) des Geschädigten, die seit längerem mit dem 42-Jährigen in einem familiären Streit sind. Der 42-Jährige wurde u.a. mit diversen Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und einem Schädel-Hirn-Trauma in das Klinikum Werra-Meißner verbracht und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Die Polizei in Eschwege ist gegen 20.20 Uhr über die Schlägerei unter den vier Männern informiert worden, die in der Straße Am Leimbach stattfand. Bei Eintreffen der Polizei waren die drei Tatverdächtigen bereits flüchtig, vor Ort wurde lediglich der 42-Jährige angetroffen, der nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht wurde.

Die Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben dann, dass die drei Tatverdächtigen u.a. auch mit Stöcken und einem Radmutternschlüssel auf den 42-Jährigen eingewirkt haben sollen. Auch die 33-jährige Ehefrau und der 13-jährige Sohn des 42-jährigen Geschädigten, die zu Hilfe geeilt waren, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Nach der Tat waren die Tatverdächtigen dann mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die drei Tatverdächtigen, die alle aus Eschwege kommen, dann schließlich ermittelt werden.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurden jetzt Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

