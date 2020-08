Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte Täter zerstechen an mehreren Autos die Reifen; Schaden etwa 2720 Euro; Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Die Polizei in Witzenhausen hat am heutigen Montagmorgen mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen. Die Täter, die in der Stadt Witzenhausen unterwegs waren, stachen an verschiedenen geparkten Autos die Reifen platt und richteten dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Die Unbekannten nahmen sich nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt sieben Autos vor und stachen an den Fahrzeugen insgesamt acht Reifen platt. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 2700 Euro.

Die Taten fanden allesamt zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr statt. Die betroffenen Autos standen zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße geparkt.

Die Polizei in Witzenhausen bittet nun um Hinweise in den Fällen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell