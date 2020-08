Polizei Eschwege

POL-ESW: Drei Verletzte bei drei Unfällen mit Fußgängern

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am heutigen Freitagvormittag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zu drei Verkehrsunfällen, in denen jeweils Fußgänger involviert waren.

In der Langenhainer Straße in Wehretal-Reichensachsen kam es gegen 08.20 Uhr zu einer leichten Kollision zwischen einem 23-Jährigen Lkw-Sprinter-Fahrer aus Kassel und einem 39-jährigen Fußgänger aus Wehretal. Der 23-Jährige befuhr die Langenhainer Straße aus Richtung Landstraße /B 452 kommend in Richtung Langehain und streifte in Höhe der Wehretal-Apotheke den 39-Jährigen, der gerade vor der Apotheke kommend in sein in Fahrtrichtung Langehain am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug steigen wollte. Der 39-Jährige, der sich später selbständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, erlitt leichte Schürfwunden am linken Arm und am linken Knie, an den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Am Freitagmorgen hat in Bad Sooden-Allendorf eine Autofahrerin einen Mitarbeiter der Müllabfuhr erfasst und dadurch verletzt. Gegen kurz vor 09.00 Uhr war eine 72-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Auto auf der Straße Am Haintor in Bad Sooden-Allendorf unterwegs. Als die Frau an einem Müllwagen vorbeifuhr übersah sie einen 24-jährigen Mitarbeiter der Müllabfuhr aus Meißner, der gerade eine entleerte Tonne an den Fahrbahnrand zurückstellen wollte und prallte mit diesem zusammen. Der Mann erlitt eine Beule am Kopf und Hautabschürfungen, am Auto der Frau entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von 500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich dann in Eschwege in Höhe der Struthschule, als ein 89-Jähriger Mann aus Eschwege die Augustastraße zu Fuß überqueren wollte und dabei vom Auto einer 89-Jährigen aus Meißner erfasst wurde. Der Fußgänger wurde mit Verletzungen an Arm und Rücken von einem Rettungswagen ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Über Schäden am Fahrzeug der Frau ist derzeit nichts bekannt.

