Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei stellt mehrfachen Fahrraddieb

Koblenz (ots)

Am Samstagmorgen wurde am Hauptbahnhof Koblenz ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Eine Streife der Bundespolizei überraschte einen 35 Jahre alten Mann, als dieser das Schloss an einem Damenrad knackte. Der Täter stieg auf das Fahrrad und flüchtete. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten den Flüchtenden in Höhe der Bahnhofstraße. Neben dem Diebesgut, fanden die Beamten ein Einhandmesser bei dem Mann. Gegen die Person wird wegen weiteren Straftaten, unter anderem wegen Fahrraddiebstahls, ermittelt. Eine Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Koblenz erließ gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht.

