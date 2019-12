Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußballfans treten Autospiegel ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei verzeichnete am Freitagabend, 06.12.2019, einen insgesamt ruhigen Spielverlauf, als Arminia Bielefeld auf den Karlsruher SC traf. Im Anschluss mussten Polizeikräfte jedoch drei Randalierer an der Melanchthonstraße stoppen.

Nach dem Spiel, das weitestgehend ohne Störungen verlief, begaben sich einige Bielefelder Fans zum Feiern in Richtung Altstadt und Innenstadt. Eine Zeugin beobachtete gegen 21:30 Uhr, dass drei Männer sich an geparkten Pkw zu schaffen machten. An der Melanchthonstraße traten sie gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die gerufenen Beamten trafen die drei Männer noch vor Ort an. Das Trio war augenscheinlich der Arminia Fanszene zuzuordnen. Die Polizisten stellten Schäden an fünf Fahrzeugen fest. Sie erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen die 31- und 33-jährigen Bielefelder und gegen einen 36-jährigen Mann aus Salzkotten.

