Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholter Einbruch in Rathaus-Kiosk

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem erneuten Einbruch in das kleine Geschäft am Niederwall sind zwei Einbrecher am frühen Montagmorgen, 09.12.2019, mit einer Personengruppe davongegangen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren mindestens zwei unbekannte Täter gegen 02.10 Uhr an dem Einbruch in den Rathaus-Kiosk beteiligt. Mit einem Gullygitter warfen sie ein Loch in die Glasscheibe der Eingangstür. Im Verkaufsraum bedienten sich die Einbrecher an Tabakwaren. Möglicherweise stahlen sie auch einige Flaschen Alkohol. Eine genaue Anzahl der erbeuteten Gegenstände steht bislang noch fest.

Eine Zeugin beobachtete, wie sich die Einbrecher vom Tatort auf die gegenüberliegende Straßenseite des Niederwall begaben. Dort wartete eine Personengruppe. Gemeinsam mit der Gruppe entfernten sie sich in Richtung Rathausstraße.

Die Personenbeschreibung der beiden Einbrecher:

Beide Männer waren circa 170 cm groß und etwa Mitte 20 Jahre alt.

Der erste Täter hatte schwarze Haare und war mit einer Jeans und einer blauen Jacke bekleidet.

Der zweite Täter war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzer Jacke mit Kapuze bekleidet.

Erste Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4447978

Zweite Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4458506

Ein weiterer Einbruch in den Rathaus-Kiosk ereignete sich bereits in der Nacht zu Mittwoch, 27.11.2019. In der Tatzeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr waren Einbrecher ebenfalls durch das Einschlagen einer Scheibe der Eingangstür in den Verkaufsraum gelangt und hatten mehrere Packungen Zigaretten gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell