POL-ESW: 17.000 Euro Schaden bei Unfall in Eschwege; Vier Autos beschädigt; niemand verletzt

Am Donnerstagvormittag war die Polizei in Eschwege bei einer Unfallaufnahme gefordert, nachdem eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit insgesamt einen Sachschaden von 17.000 Euro verursacht hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 11.15 Uhr hatte eine 67-Jährige aus Eschwege mit ihrem Auto die Straße Hoyweg in Eschwege-Niederhone befahren und führte bei ihrer Fahrt eine Katze in einer Transportbox im Innenraum ihres Fahrzeuges mit.

Während der Fahrt wurde die Frau dann ihren eigenen Angaben nach durch die in der Transportbox befindlichen Katze derart abgelenkt, dass die 67-Jährige von ihrer Fahrspur abkam und gegen einen, von ihr aus gesehen am linken Fahrbahnrand, geparkten Pkw prallte. Die Wucht des Aufpralls sorgte dann dafür, dass der geparkte Wagen nach hinten geschoben wurde und zwei dahinter befindliche, ebenfalls geparkte, Autos in Mitleidenschaft zog.

Am Auto der 67-Jährigen verzeichneten die Beamten einen Schaden von ca. 5000 Euro, die Schäden an den geparkten Autos wurden mit je 4000, 7000 und 1000 Euro beziffert.

Die 67-Jährige blieb unverletzt.

