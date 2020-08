Polizei Eschwege

POL-ESW: 22-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf täuscht Überfall vor

Eschwege (ots)

Am Dienstagabend waren mehrere Streifen der Eschweger Polizei in Bad Sooden-Allendorf im Einsatz, nachdem ein 22 Jahre alter Mann aus Bad Sooden-Allendorf angegeben hatte, von Unbekannten überfallen worden zu sein.

Am Einsatzort, einer Fußgängerunterführung am Bahnhof in Bad Sooden-Allendorf, fanden die Beamten den jungen Mann gegen 21.30 Uhr vor, der aufgrund mehrerer Schnittverletzungen im Bauchbereich später in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt wurde. Nach den ersten Befragungen des 22-Jährigen zum Hergang des Vorfalls, sei er angeblich von drei maskierten Unbekannten überfallen und verletzt worden, nachdem er aus einem Zug gestiegen und in Richtung Stadtteil Sooden durch die Unterführung gegangen war. Nach dem Überfall seien die Täter dann geflüchtet.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen und der Untersuchung an dem vermeintlichen Tatort, zu der auch Beamte der Kriminalpolizei hinzugezogen wurden, kamen aber relativ schnell Zweifel an der Geschichte des 22-Jährigen auf.

Wie sich am heutigen Vormittag in weiteren Gesprächen mit dem Mann dann auch herausstellte, hatte sich der Vorfall tatsächlich nicht so zugetragen, sondern war von dem jungen Mann komplett frei erfunden worden. Worin letztlich die Motivation des Mannes bestand, einen derartigen Überfall vorzutäuschen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 22-Jährige wird sich nun u.a. wegen Vortäuschen einer Straftat verantworten müssen und befindet sich nach der Behandlung seiner sich selbst beigebrachten und lediglich oberflächlichen Verletzungen mittlerweile im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie.

