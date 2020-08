POL-ESW: Pressebericht vom 19.08.20

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatzgelände vor dem Elektromarkt "Euronics" in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignete sich gestern Nachmittag eine Unfallflucht bei der der Pkw einer 78-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal beschädigt wurde. Zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr hatte sie ihren Pkw, einen schwarzroten Smart, direkt gegenüber dem Haupteingang geparkt. Bei Rückkehr musste sie feststellen, dass das Auto mittig der Fahrertür angefahren wurde, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Verursacher ist flüchtig; Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Randalierer; Widerstand

Um 21:35 Uhr wurde der Polizeistation in Eschwege ein Randalierer in der Herrengasse in Eschwege gemeldete. Laut Zeugenaussagen soll der Mann ständig mit dem Kopf gegen eine Schaufensterscheibe schlagen. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde dort ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann angetroffen, der in keinster Weise den Aufforderungen der Polizeibeamten Folge leisten wollte. Aufgrund der Gesamtsituation und der Eigengefährdung des Mannes, bei dem es sich um einen 40-Jährigen aus Eschwege handelt, sollte dieser zur Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand und trat mehrmals nach den Beamten, so dass ihm die Handschellen angelegt werden mussten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Polizei Sontra

Randalierer

Um 22:11 Uhr wurde gestern Abend in der Weldaer Straße in Sontra ein stark alkoholisierter Mann mit nacktem Oberkörper gemeldet, der durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses lief und gegen die Wohnungstüren schlug. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte er das Haus bereits verlassen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-Jährigen, derzeit ohne festen Wohnsitz, dem ein Platzverweis erteilt wurde.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen dem 17.08.20, 06:15 Uhr und dem 18.08.20, 16:30 Uhr wurden von einem Pkw Opel Zafira die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-CU 28) abmontiert und entwendet. Der Pkw war auf dem Pendlerparkplatz am Sportplatz geparkt. Schaden: 60 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 21:31 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die L 3249 zwischen Rechtebach und Wickersrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das nach dem Aufprall davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Bei Einparken in eine Parklücke beschädigte gestern Mittag, um 12:05 Uhr, ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode einen geparkten Opel Astra, wodurch ein Sachschaden von 350 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des "Steinweg-Centers" in Hessisch Lichtenau.

