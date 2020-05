Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW-Fahrer ohne Führerschein missbraucht Papiere des Bruders

Delmenhorst (ots)

Ein 18-jähriger Wildeshauser geriet am Sonnabend, 23.05.20, gegen 22:00 Uhr, auf dem Lehmkuhlenweg in Wildeshausen als Fahrzeugführer eines Pkw in eine Verkehrskontrolle. Hierbei wies er sich zunächst mit dem Führerschein seines Bruders aus. Der Versuch, über seine Identität zu täuschen, wurde erkannt und zugleich festgestellt, dass der Kontrollierte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird ihm auch der Vorwurf des Missbrauchs von Ausweispapieren gemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell