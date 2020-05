Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zusammenstoß zwischen E-Scootzer und Abfallfahrzeug in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 23.05.20, gegen 10:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Zur Kuhtrade/Leonhard-Euler-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Wildeshauser war im Begriff mit einem Abfallsammelfahrzeug von der Straße Zur Kuhtrade nach links in die Leonhard-Euler-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 51-jährigen Wildeshauser, der mit einem E-Scooter den Rad-/Fußweg der Straße Zur Kuhtrade in gleiche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 51-Jährige leicht verletzte und der E-Scooter zerstört wurde.

